Энрике признался, что симпатизирует «Лансу»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился комментарием о «Лансе».

14 января команды проведут очную встречу в рамках 18-го тура чемпионата Франции.

— Завтрашний матч очень интересный. Я в восторге от стадиона «Ланса», здесь всегда прекрасная атмосфера. «Ланс» — команда хорошего европейского уровня, которая мне симпатична, — цитирует Энрике пресс-служба парижан.

Начало матча между «Лансом» и «ПСЖ» запланировано на 22:45 по московскому времени. За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в первом круге «ПСЖ» обыграл соперника со счетом 3:1.