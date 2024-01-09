Президент «ПСЖ» хочет сохранить Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос о будущем нападающего команды Килиана Мбаппе.

В беседе с RMC Sport функционер заявил, что хотел бы сохранить в команде главную звезду.

— Я очень хочу, чтобы Килиан остался. Он является лучшим игроком в мире, и лучший клуб для него — «ПСЖ». Он в центре нашего проекта, — сказал Аль-Хелаифи.

Ранее появилась информация, что 25-летний Мбаппе принял решение не продлевать контракт с «ПСЖ», о чем планирует сообщить президенту клуба в ближайшее время.

Трудовой договор нападающего с парижанами истекает 30 июня 2024 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Мбаппе составляет 180 миллионов евро.