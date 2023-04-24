Анчелотти: «Алаба должен быть готов к финалу Кубка Испании»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что центральный защитник Давид Алаба должен быть готов к матчу против «Осасуны» в финале Кубка Испании, который состоится 6 мая на «Олимпийском стадионе» в Севилье.

«Алаба должен быть готов к финалу Кубка Испании», – сказал Анчелотти на сегодняшней пресс-конференции в преддверии очередного тура Ла Лиги против «Жироны».

Напомним, Алаба получил свою травму в матче против «Челси» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов, который проходил неделю назад. Через три дня после финала Кубка Испании «Реалу» предстоит сыграть в первом полуфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».