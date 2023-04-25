Анчелотти – о поражении от «Жироны»: «Сегодня вся команда выступила ужасно»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал провал своей команды в поединке с «Жироной» (2:4).

Покер в ворота «сливочных» оформил нападающий Валентин Кастельянос, на что «Реал» ответил голами Винисиуса Жуниора и Лукаса Васкеса.

«Мы должны извиниться перед нашими болельщиками. Мы способны обыграть кого угодно, когда действуем как команда, а одних индивидуальных качеств по отдельности недостаточно для побед.

Сегодня вся команда была плоха. Винисиус забил гол и ассистировал, но в целом все были плохи. Игроки нервничали, проигрывали единоборства, плохо действовали в обороне. Очень низкий уровень. Пожалуй, это один из наших худших матчей», – приводит El Chiringuito слова Анчелотти.