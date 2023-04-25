«Жирона» быстро забила «Реалу»

Во вторник вечером «Жирона» и «Реал» проводят матч 31-го тура испанского чемпионата. Хозяева поля смогли забить быстрый гол, обострив интригу в этом противостоянии. Уже на 12-й минуте голом отметился Валентин Кастельянос. Мяч из сетки ворот «сливочных» доставал Андрей Лунин – именно он играет в воротах, поскольку Тибо Куртуа в заявку не попал.

Теперь команда Карло Анчелотти будет пытаться отыграться. Следить за развитием событий на футбольном поле можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Отметим, что «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. От «Барселоны» мадридцы отстают на 11 очков.