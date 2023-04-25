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Чемпионат Испании. Ла Лига

Себальос очень близок к новому контракту с «Реалом»

25 Апреля 2023 • 10:58 Комментировать
Жирона
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Реал Мадрид
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Через 8 ч. 52 мин.

Защитник мадридского «Реала» Дани Себальос очень близок к новому контракту с «королевским клубом». По информации от Relevo, руководство «сливочных» вскоре отправит футболисту своё предложение.

Ожидается, что Себальос примет условия и продлит своё пребывание на «Сантьяго Бернабеу». Напомним, Дани уж второй сезон подряд выполняет роль игрока ротации в команде Карло Анчелотти. С 2019 по 2021 год футболист выступал в Английской премьер-лиге, защищая цвета лондонского «Арсенала» на правах аренды.

В нынешнем сезоне Себальос записал на свой актив две результативные передачи в 23 матчах чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос
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ЖИРОНА РЕАЛ МАДРИД
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