Наставник «Жироны» Мичел назвал качество, в котором Винисиус превосходит всех

Главный тренер «Жироны» Мичел был впечатлён игрой Винисиуса Жуниора в выигранном матче против мадридского «Реала».

Бразильский вингер «сливочных» 25 раз попытался обыграть игроков «Жироны» на дриблинге, установив рекорд по данному показателю. Также в активе лидера атаки «Реала» гол и результативная передача, что, впрочем, не спасло его команду от болезненного поражения (2:4).

«Винисиус никогда не выключается из игры. Он лучше всех в мире, если говорить об обыгрышах один в один. Своими действиями он способен «потопить» вас – он может оставить не у дел восьмерых оппонентов, когда владеет мячом», – цитирует журналист Хосе Падилья рулевого «Жироны».