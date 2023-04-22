Почеттино всегда хотел тренировать «Реал», но аргентинец сейчас близок к «Челси»

Бывший тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино всегда хотел получить тренерский пост в мадридском «Реале», но аргентинец пока далёк от назначения в «королевский клуб». Об этом в социальных сетях сообщает журналист Маттео Моретто.

Источник также добавляет, что в данный момент Почеттино находится заметно ближе к назначению в лондонский «Челси». Аргентинец недавно вырвался в фавориты на пост тренера «синих» после того, как переговоры с Юлианом Нагельсманном не увенчались успехом.

Напомним, Почеттино ранее возглавлял в Англии такие клубы, как «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». С последними аргентинец выходил в финал Лиги чемпионов в 2019 году.