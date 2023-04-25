Тренер «Жироны» высказался о победе над «Реалом»

Главный тренер «Жироны» Мичел высказался о победе своей команды над мадридским «Реалом» со счётом 4:2 в рамках 31-го тура чемпионата Испании.

Специалист отметил, что его команда вышла на поле с хорошим настроением и знала, как нужно терпеть, а соперник вышел на игру с большим чувством превосходства.

«Мы могли рассчитывать лишь на 3-4 паса для развития атаки. Что касается Кастельяноса, он очень хорошо поработал, даже не считая забитых мячей», — приводит слова Мичела Marca.

«Реал» остался на второй строчке в турнирной таблице, опережая «Атлетико» на пять баллов, но при этом имея на одну игру больше. «Жирона» же занимает девятую позицию.