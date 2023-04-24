Анчелотти: «Возможно, Лунин проведёт несколько матчей в основе под конец сезона»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что запасной вратарь Андрей Лунин может получить игровое время под конец сезона, чтобы помочь основному голкиперу Тибо Куртуа получить отдых перед важными матчами.

«Возможно, Лунин проведёт несколько матчей в основе под конец сезона, но пока я предпочитаю ставить в основу Тибо Куртуа, если он здоров», – заявил Анчелотти на пресс-конференциии.

Напомним, ранее ходили слухи о желании Лунина покинуть мадридский «Реал» в конце сезона. Украинец хочет получать больше игрового времени, а не сидеть на скамейке запасных на «Сантьяго Бернабеу».