Лунин в основе, Бензема вне заявки: Состав «Реала» на матч с «Жироной»

Во вторник вечером «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Жироны». Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лунин, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо, Модрич, Кроос, Асенсио, Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор.

Как и анонсировал Анчелотти, форвард Карим Бензема не попал в заявку «Реала» на матч. Также в заявке отсутствует вратарь Тибо Куртуа. В стартовый состав «сливочных» попал украинец Андрей Лунин.

Матч «Жирона» - «Реал» стартует в 20:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.