Куртуа: «У меня отличные отношения с Пересом»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал о своих отношениях с президентом «королевского клуба» Флорентино Пересом.

«У меня отличные отношения с Пересом, он многого добился в качестве президента. Не сказать, что мы переписываемся в социальных сетях, но мы часто разговариваем с глазу на глаз. В VIP-зоне он очень часто беседует с моей женой и остальными членами семьи», – цитирует Куртуа Diario AS.

В сегодняшнем выездном матче Ла Лиги против «Жироны» Куртуа не сможет помочь своей команде из-за проблем с желудком. Место в воротах «Реала» наверняка займёт украинец Андрей Лунин.