Винисиус установил новый рекорд Ла Лиги по обводкам за один матч

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор регулярно пытался обыгрывать оппонентов из «Жироны» один в один.

Встреча завершилась победой соперников «сливочных» со счётом 4:2, а бразилец отметился забитым мячом и результативной передачей. Как информирует Opta, выступление Винисиуса также примечательно другим фактом – он совершил 25 попыток обыграть соперников на дриблинге в течение матча (успехом завершились только 8 заходов). Таким образом, 22-летний футболист установил новый рекорд Ла Лиги за всё время подсчётов (с сезона 2005/06). Прежний рекорд, что примечательно, также принадлежал Винисиусу – 22 обводки в январском матче с «Реал Сосьедадом» (9 успешных).