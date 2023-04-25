Куртуа пропустит сегодняшний матч с «Жироной»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа не примет участие в сегодняшнем матче чемпионата Испании против «Жироны», который состоится на выезде. Официальный сайт «королевского клуба» сообщает, что у бельгийца возникли проблемы с желудком.

Таким образом, в сегодняшней игре против «Жироны» ворота мадридского «Реала», скорее всего, будет защищать Андрей Лунин, который является первым выбором Карло Анчелотти на случай недоступности Куртуа.

Лунин в этом сезоне провёл 6 матчей в чемпионате Испании, в половине из которых сохранил свои ворота сухими. Ранее ходили слухи, что украинец хочет покинуть «Реал» в конце сезона.