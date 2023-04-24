«Реал» рассматривает трансфер нападающего «Челси»

Нападающий «Челси» Кай Хаверц попал в сферу интересов мадридского «Реала». По информации от издания Mundo Deportivo, немец летом может пополнить ряды команды Карло Анчелотти.

Источник сообщает, что в ближайшее межсезонье «Реал» всерьёз будет заниматься поиском нового нападающего. Одним из вариантов как раз является, Хаверц, который нравится руководству за счёт своей тактической гибкости.

Ранее ходили слухи о том, что Кай может покинуть «Челси», если клуб не попадёт в Лигу чемпионов на следующий сезон. Сейчас лондонская команда располагается на одиннадцатом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.