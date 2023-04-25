Прервалась «сухая» серия «Реала»

Во вторник вечером «Реал» проводит гостевой матч Ла Лиги против «Жироны». К 25-й минуте команда Карло Анчелотти пропустила два гола, дубль оформил Валентин Кастельянос. Он расписывался в воротах Андрея Лунина – именно украинец защищает ворота «сливочных» в отсутствие Тибо Куртуа.

Стоит сказать, что была прервана «сухая» серия «Реала». В предыдущих четырёх матчах в различных соревнованиях команда Анчелотти играла на ноль. Результаты в этих играх были такими:

«Реал» - «Челси» 2:0;

«Кадис» - «Реал» 0:2;

«Челси» - «Реал» 0:2;

«Реал» - «Сельта» 2:0.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Жирона» - «Реал» можно в текстовой трансляции.