Винисиус принёс извинения за поражение от «Жироны»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о поражении столичного клуба от «Жироны» в матче 31-го тура Ла Лиги.

Напомним, что сегодня, 25 апреля, «королевский» клуб в гостях уступил со счётом 2:4.

Бразилец отметил, что команда очень нервничала в первом тайме, это и отразилось на игре, и все пытались исправить положение за счёт индивидуальных действий, но нужно было проявлять себя как команда, и так победы придут.

«Представляете, что такое «Реал Мадрид». Это была плохая ночь, мы приносим свои извинения и должны снова играть как команда», — приводит слова бразильского нападающего издание Marca.