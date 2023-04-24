Романо: «Модрич получил очень выгодные предложения из разных стран, но его интересует только «Реал»

Известный инсайдер Фабрицио Романо вновь высказался на тему будущего полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича.

Нынешний контракт хорвата истекает грядущим летом, и стороны уже близки к подписанию обновлённого годичного договора. Известно, что у 37-летнего хавбека есть и другие варианты продолжения карьеры, что подтвердил Романо: «Поверьте мне, Модрич получал очень выгодные предложения от клубов из Саудовской Аравии и других стран, но его желание остаться в «Реале» слишком велико. Всё идёт к тому, что он продлит контракт», – цитирует Madrid Xtra авторитетного трансферного инсайдера.