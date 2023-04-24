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Чемпионат Испании. Ла Лига

Романо: «Модрич получил очень выгодные предложения из разных стран, но его интересует только «Реал»

24 Апреля 2023 • 23:42 Комментировать
Жирона
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Реал Мадрид
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Через 19 ч. 17 мин.

Известный инсайдер Фабрицио Романо вновь высказался на тему будущего полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича.

Нынешний контракт хорвата истекает грядущим летом, и стороны уже близки к подписанию обновлённого годичного договора. Известно, что у 37-летнего хавбека есть и другие варианты продолжения карьеры, что подтвердил Романо: «Поверьте мне, Модрич получал очень выгодные предложения от клубов из Саудовской Аравии и других стран, но его желание остаться в «Реале» слишком велико. Всё идёт к тому, что он продлит контракт», – цитирует Madrid Xtra авторитетного трансферного инсайдера.

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Реал Мадрид Лука Модрич трансферы футбола - лето 2023
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ЖИРОНА РЕАЛ МАДРИД
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