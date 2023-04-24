4 игрока «Реала» пропустили сегодняшнюю тренировку

Мадридский «Реал» может лишиться четырёх футболистов на ближайший матч чемпионата Испании против «Жироны». Родриго, Карим Бензема, Эдуардо Камавинга и Дани Себальос не принимали участие в сегодняшней тренировки. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Хосе Луис Санчес.

Источник отмечает, что все эти футболисты испытывают дискомфорт и не будут принимать участие в ближайшем матче против «Жироны». Главный тренер Карло Анчелотти не хочет рисковать здоровьем важных игроков.

Вне строя также остаются защитники Давид Алаба и Ферлан Менди, которые продолжают залечивать травмы.