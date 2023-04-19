«Реал» может включить Браима Диаса в сделку по Беллингему

Мадридский «Реал» ищет варианты для трансфера полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Так как за англичанина требуют 150 миллионов евро, а «сливочные» не хотят платить такие деньги, руководство испанского клуба рассматривает вариант с включением в сделку своих игроков.

По информации от Cadena SER, «королевский клуб» может включить в сделку по Беллингему своего полузащитника Браима Диаса, который в данный момент выступает на правах аренды за итальянский «Милан». При этом испанец ранее выразил желание остаться в стане «россонери».

За счёт включению Диаса в сделку, «Реал» хочет снизить ценник в 150 миллионов евро.