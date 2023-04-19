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«Реал» может включить Браима Диаса в сделку по Беллингему

19 Апреля 2023 • 13:47 Комментировать
Боруссия Д
...
Айнтрахт Фр
22.04 19:30

Мадридский «Реал» ищет варианты для трансфера полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Так как за англичанина требуют 150 миллионов евро, а «сливочные» не хотят платить такие деньги, руководство испанского клуба рассматривает вариант с включением в сделку своих игроков.

По информации от Cadena SER, «королевский клуб» может включить в сделку по Беллингему своего полузащитника Браима Диаса, который в данный момент выступает на правах аренды за итальянский «Милан». При этом испанец ранее выразил желание остаться в стане «россонери».

За счёт включению Диаса в сделку, «Реал» хочет снизить ценник в 150 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Боруссия Дортмунд Браим Диас трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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