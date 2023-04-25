Модрич получил повреждение в матче с «Жироной»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не смог доиграть до конца встречу с «Жироной».

Коллектив Карло Анчелотти потерпел поражение со счётом 2:4, а хорват был заменён на Орельена Тчуамени сразу после четвёртого гола соперников – на 63-й минуте. Как отмечает Marca, решение заменить 37-летнего хавбека вызвано болью, которую игрок почувствовал после столкновения с оппонентом. Ветерану «сливочных» пришлось приложить к ноге лёд.

Лука Модрич принял участие в 44 матчах «Реала» во всех турнирах текущего сезона, записав себе в актив шесть забитых мячей и шесть результативных передач.