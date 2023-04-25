Кастельянос прокомментировал покер в ворота «Реала»

Нападающий «Жироны» Валентин Кастельянос поделился впечатлениями после четырёх забитых мячей в поединке с мадридским «Реалом».

Покер Кастельяноса принёс «Жироне» победу над «сливочными» со счётом 4:2. Аргентинец стал первым в 21 веке игроком, четырежды забившим «Реалу» в матче Ла Лиги.

«Забить «Реалу» один гол – это уже мечта, а мне довелось сделать это четыре раза... Речь идёт о лучшей команде мира», – заявил в послематчевом интервью герой вечера.

Напомним, что предыдущий покер в поединке с мадридским «Реалом» был оформлен Робертом Левандовски в 2013 году – тогда поляк, выступавший за дортмундскую «Боруссию», четырежды огорчил мадридцев в матче Лиги чемпионов.