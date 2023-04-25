Жирона - Реал: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 31-м туре чемпионата Испании «Реал» сыграет на выезде против «Жироны». Мадридцы снова обрели лучшую форму и почти все последние матчи завершают в свою пользу всухую, включая противостояния с «Барселоной» и «Челси». Соперник - середняк, который может похвастаться равной статистикой личных встреч с «Реалом» в новейшей истории.

Кто сегодня будет сильнее, посмотрим на «Окко Спорт», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 2 Евразия», LaLiga TV, beIN Sports, DAZN, M+, Arena Sport и других каналах. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.