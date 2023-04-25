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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» прибила «Реал» и борьбу за чемпионство: покер Кастельяноса, кажется, короновал «Барселону»

25 Апреля 2023 • 22:23 Комментировать (8)
Жирона
4:2
Реал Мадрид
окончен

«Жирона» и «Реал» схлестнулись в рамках чемпионата Испании. Игра 31-го тура Ла Лиги состоялась 25 апреля на стадионе «Монтиливи».

Протокол игры  
Жирона4:2Реал Мадрид
(1:0) Кастельянос Валентин12'  
(2:0) Кастельянос Валентин24'  
  34'Винисиус Жуниор (2:1)
(3:1) Кастельянос Валентин46'  
(4:1) Кастельянос Валентин62'  
  85'Васкес Лукас (4:2)
Гассанига ПаулоМартинес Арнау  43'Буэно СантьягоХуанпе ХуанГутьеррес МигельРомеу ОриольКоуто ЯнЦыганков Виктор 72' (Фернандес Валери ( 72') Мартин ИванРикельме РодригоКастельянос Валентин 72' (Стуани Кристиан ( 72')
Запасные: Калленс АлександрХуан Карлос МартинЭрнандес Хави VРейньер ЖезусФуйдиас ТониАртеро РикардБернардо Эспиноса
Лунин АндрейКарвахаль Даниэль 79' (Васкес Лукас ( 79') Милитао Эдер  65'Рюдигер АнтониоНачо Фернандес 52' (Камавинга Эдуардо ( 52') Вальверде ФедерикоКроос ТониМодрич Лука 63' (Тчуамени Орельен ( 63') Асенсио МаркоРодриго 79' (Диас Мариано ( 79') Винисиус Жуниор  37'
Запасные: Одриосола АльвароМартин МариоДе Луис МариоКуртуа ТибоЛопес ЛуисАррибас СерхиоВальехо Хесус
25 апреля. Стадион "Монтиливи" (Жирона).

 

В прошлые выходные «Барселона» слегка потушила чемпионскую интригу, после двух ничьих обыграв мадридский «Атлетико», но другая команда из столицы продолжала борьбу. 11 очков нужно отыграть «Реалу», отправившемуся в Жирону в рамках 31-го тура Ла Лиги. Карло Анчелотти на этом выезде столкнулся с проблемами: не смогли помочь команде Куртуа, Алаба и Бензема, что, видимо, нехило пошатнуло «королей». Иначе как они получили два мяча к середине первого тайма.

Героем стартовых минут стал форвард «Жироны» Валентин Кастельянос, оформивший дубль. В первом случае он мастерски отклеился на кросс Гутьерреса и кивком головы огорчил Андрея Лунина, подменявшего Тибо Куртуа. А во втором Мартинес выдал длинный заброс на ход Кастельяносу, Валентин убежал от Милитао, поставил корпус, вошёл в штрафную площадь и пальнул в «домик» Лунину – 2:0.

«Реал» мог забивать до каждого из голов Кастельяноса. Родриго пяткой замыкал опаснейший прострел Модрича, но прокатил мяч чуть правее створа, а с ударом Вальверде в «шестёрку» справился Пауло Гассанига. И всё же «Реал» в атаке смотрелся бодро, сдаваться мадридцы не собирались и ещё до перерыва вернули интригу. После розыгрыша углового Асенсио набросил мяч на угол вратарской, а там результативным ударом головой вдруг отметился Винисиус – 2:1. Так и ушли на перерыв.

А на второй тайм вернулись только хозяев. «Реал» мыслями не вышел из раздевалки, поэтому просто смотрел, как «Жирона» разыгрывает мяч с центра поля и проводит голевую комбинацию. По правому краю разогнали Коуту, Ян промчался мимо Начо и навесил, Мартин мяч пропустил, а набежавший Кастельянос в касание уложил в «шестёрку». Хет-трик Валентина и 3:1.

И далее «Жирона» совсем не тушевалась. Уверенно держали мяч, при необходимости высоко прессинговали. По течению матча вообще не прослеживалось камбэка от «Реала». Собственно, его и не случилось. Зато случился покер (!) Кастельяноса. Цыганков от угла поля отпасовал на Рикельме, тот пробил/прострелил в гущу игроков и после рикошета выскочил Кастельянос, головой проткнувший мяч мимо Лунина – 4:1. Что-то невероятное случилось в этот вечер на стадионе «Монтиливи».

«Реал» в концовке ушёл от разгрома: Винисиус ворвался в штрафную площадь, сместился к лицевой и покатил назад на Лукаса Васкеса, расстрелявшего уже пустой створ – 4:2. Но многого этот гол не изменил. Красивая, яркая, размашистая и абсолютно заслуженная победа «Жироны» в очередной раз тушит чемпионскую гонку. Благодаря покеру Кастельяноса «Барселона» получает ещё одно ускорение и, кажется, «Реал» уже особо и не собирается догонять. Завтра отрыв может вырасти до 14 очков.

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Реал Мадрид Жирона
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
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shadowlive91
25 Апреля 2023 в 23:48
нужен второй сильный вратарь для ротации
Лунин - днище
Camp Nou
25 Апреля 2023 в 23:35
Отличный результат! Знатно каталонцы сегодня приложили сливочных))
Vova52
25 Апреля 2023 в 22:35
Молодец Жерона красиво , прелесть....
А вот Вини доиграется вторую 100% жёлтую карточку не показал ему,наглеет с каждой игрой....
SpsGod
25 Апреля 2023 в 22:34
Посмотрел матч отрывками, Жирона играла не боясь и спокойно брала инициативу, круто сыграли.
Пусть и не весь основной состав играл все равно обидно так проигрывать.
P.S. Обидно, что приходится Камавингу ставить на позицию левого защитника.
Sergey999
25 Апреля 2023 в 22:31
Все по делу. Сказывается дикая усталость и бешеный график. Ротации особо нет. Дальше будет хуже.
pol-black
25 Апреля 2023 в 22:32
дальше будет сити!
Sergey999
25 Апреля 2023 в 23:17
Боюсь ты прав.
pol-black
25 Апреля 2023 в 22:27
вухахахаха! отличный результат!
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