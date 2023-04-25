«Жирона» прибила «Реал» и борьбу за чемпионство: покер Кастельяноса, кажется, короновал «Барселону»

«Жирона» и «Реал» схлестнулись в рамках чемпионата Испании. Игра 31-го тура Ла Лиги состоялась 25 апреля на стадионе «Монтиливи».

В прошлые выходные «Барселона» слегка потушила чемпионскую интригу, после двух ничьих обыграв мадридский «Атлетико», но другая команда из столицы продолжала борьбу. 11 очков нужно отыграть «Реалу», отправившемуся в Жирону в рамках 31-го тура Ла Лиги. Карло Анчелотти на этом выезде столкнулся с проблемами: не смогли помочь команде Куртуа, Алаба и Бензема, что, видимо, нехило пошатнуло «королей». Иначе как они получили два мяча к середине первого тайма.

Героем стартовых минут стал форвард «Жироны» Валентин Кастельянос, оформивший дубль. В первом случае он мастерски отклеился на кросс Гутьерреса и кивком головы огорчил Андрея Лунина, подменявшего Тибо Куртуа. А во втором Мартинес выдал длинный заброс на ход Кастельяносу, Валентин убежал от Милитао, поставил корпус, вошёл в штрафную площадь и пальнул в «домик» Лунину – 2:0.

«Реал» мог забивать до каждого из голов Кастельяноса. Родриго пяткой замыкал опаснейший прострел Модрича, но прокатил мяч чуть правее створа, а с ударом Вальверде в «шестёрку» справился Пауло Гассанига. И всё же «Реал» в атаке смотрелся бодро, сдаваться мадридцы не собирались и ещё до перерыва вернули интригу. После розыгрыша углового Асенсио набросил мяч на угол вратарской, а там результативным ударом головой вдруг отметился Винисиус – 2:1. Так и ушли на перерыв.

А на второй тайм вернулись только хозяев. «Реал» мыслями не вышел из раздевалки, поэтому просто смотрел, как «Жирона» разыгрывает мяч с центра поля и проводит голевую комбинацию. По правому краю разогнали Коуту, Ян промчался мимо Начо и навесил, Мартин мяч пропустил, а набежавший Кастельянос в касание уложил в «шестёрку». Хет-трик Валентина и 3:1.

И далее «Жирона» совсем не тушевалась. Уверенно держали мяч, при необходимости высоко прессинговали. По течению матча вообще не прослеживалось камбэка от «Реала». Собственно, его и не случилось. Зато случился покер (!) Кастельяноса. Цыганков от угла поля отпасовал на Рикельме, тот пробил/прострелил в гущу игроков и после рикошета выскочил Кастельянос, головой проткнувший мяч мимо Лунина – 4:1. Что-то невероятное случилось в этот вечер на стадионе «Монтиливи».

«Реал» в концовке ушёл от разгрома: Винисиус ворвался в штрафную площадь, сместился к лицевой и покатил назад на Лукаса Васкеса, расстрелявшего уже пустой створ – 4:2. Но многого этот гол не изменил. Красивая, яркая, размашистая и абсолютно заслуженная победа «Жироны» в очередной раз тушит чемпионскую гонку. Благодаря покеру Кастельяноса «Барселона» получает ещё одно ускорение и, кажется, «Реал» уже особо и не собирается догонять. Завтра отрыв может вырасти до 14 очков.