Анчелотти: «Мы почти не разговариваем с Азаром, но если надо, я буду готов его выслушать»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своих отношениях с полузащитником Эденом Азаром, который получает очень мало игрового времени в нынешнем сезоне.

«Мы почти не разговариваем с Азаром. Я не прошу футболистов приходить ко мне и разговаривать, но если кому-то это нужно, то пожалуйста, я всегда готов выслушать», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

У Азара летом 2024 года заканчивается контракт с «Реалом». Ещё неизвестно, сможет ли «королевский клуб» продать самого дорогостоящего игрока в своей истории.

Напомним, Азар сейчас также является самым высокооплачиваемым игроком своей команды.