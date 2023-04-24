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Анчелотти: «Мы почти не разговариваем с Азаром, но если надо, я буду готов его выслушать»

24 Апреля 2023 • 15:30 Комментировать
Жирона
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Реал Мадрид
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25.04 20:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своих отношениях с полузащитником Эденом Азаром, который получает очень мало игрового времени в нынешнем сезоне.

«Мы почти не разговариваем с Азаром. Я не прошу футболистов приходить ко мне и разговаривать, но если кому-то это нужно, то пожалуйста, я всегда готов выслушать», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

У Азара летом 2024 года заканчивается контракт с «Реалом». Ещё неизвестно, сможет ли «королевский клуб» продать самого дорогостоящего игрока в своей истории.

Напомним, Азар сейчас также является самым высокооплачиваемым игроком своей команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Эден Азар
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ЖИРОНА РЕАЛ МАДРИД
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