«Ливерпуль» по-прежнему мечтает о подписании Тчуамени

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени интересен «Ливерпулю».

Английский гранд мог подписать француза ещё в прошлом году, однако тот, узнав об интересе «Реала», сразу отказался от других вариантов продолжения карьеры. 23-летний футболист не имеет постоянного места в основе «сливочных», из-за чего в СМИ неоднократно появлялись слухи о возможном уходе хавбека.

Как известно, «Реал» совершенно не заинтересован в продаже Тчуамени, так как видит в нём огромный потенциал. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Ливерпуль» понимает, что приобрести игрока сейчас практически невозможно, но продолжает мечтать о трансфере.