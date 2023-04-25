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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кастельянос – первый за десять лет игрок, оформивший покер в ворота «Реала»

25 Апреля 2023 • 22:03 Комментировать
Жирона
4:2
Реал Мадрид
1 1.02 X 22.00 2 100.00
2-й тайм

Нападающий «Жироны» Валентин Кастельянос проводит матч, который вряд ли когда-либо забудет.

Аргентинец четырежды поразил ворота мадридского «Реала» в проходящем сейчас поединке Ла Лиги, отличившись на 12-й, 24-й, 46-й и 62-й минутах. Как отмечает MisterChip, Кастельянос стал первым с 1947 года игроком, оформившим покер в матче против «сливочных» в рамках чемпионата Испании. Если же брать в расчёт все турниры, то последним автором четырёх мячей в одной встрече с «Реалом» является Роберт Левандовски, сделавший это в 2013 году в Лиге чемпионов, ещё выступая за дортмундскую «Боруссию».

Следить за ходом встречи «Жирона» – «Реал» можно на сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Жирона Роберт Левандовски Валентин Кастельянос
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ЖИРОНА РЕАЛ МАДРИД
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