Азар может вернуться в строй к матчу с «Альмерией»

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар может вернуться в строй уже к матчу против «Альмерии», который состоится в конце этой недели. Об этом сообщает инсайдер Марио Кортехана в социальных сетях.

По сведениям источника, травма бельгийца оказалась несерьёзной. Из-за своего повреждения Азар не сможет помочь «Реалу» в сегодняшнем поединке против «Жироны» на выезде в рамках чемпионата Испании.

Азара связывает с «Реалом» контракт до 2024 года. Есть вероятность, что футболист будет продан в ближайшее межсезонье.

Но счету Азара всего пять матчей в нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги.