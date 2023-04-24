Анчелотти: «Бензема и Камавинга не сыграют с «Жироной»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что два игрока пропустят завтрашний матч с «Жироной». Речь идёт о нападающем Кариме Бензема и полузащитнике Эдуардо Камавинга, который в последних матчах действовал на левом фланге обороны.

«Бензема и Камавинга не сыграют с «Жироной». Что касается Родриго, сегодня он не тренировался, но мы ожидаем, что он примет участие в завтрашнем матче», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, за 8 туров до конца Ла Лиги мадридский «Реал» отстаёт от лидирующей «Барселоны» на 11 очков. Команда Карло Анчелотти сохраняет шансы на победу в Кубке Испании и Лиге чемпионов.