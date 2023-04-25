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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

25 Апреля 2023 • 20:00 Комментировать (2)
Жирона
2:0
Реал Мадрид
1 5.50 X 4.20 2 1.65
1-й тайм

В рамках 31-го тура чемпионата Испании по футболу «Жирона» играет против «Реала».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Жирона2:0Реал Мадрид
(1:0) Кастельянос Валентин12' 
(2:0) Кастельянос Валентин24' 
Гассанига ПаулоМартинес АрнауБуэно СантьягоХуанпе ХуанГутьеррес МигельРомеу ОриольКоуто ЯнЦыганков ВикторМартин ИванРикельме РодригоКастельянос Валентин
Запасные: Калленс АлександрХуан Карлос МартинЭрнандес Хави VРейньер ЖезусФуйдиас ТониСтуани КристианФернандес ВалериАртеро РикардБернардо Эспиноса
Лунин АндрейКарвахаль ДаниэльМилитао ЭдерРюдигер АнтониоНачо ФернандесВальверде ФедерикоКроос ТониМодрич ЛукаАсенсио МаркоРодригоВинисиус Жуниор
Запасные: Одриосола АльвароМартин МариоВаскес ЛукасMario de LuisКуртуа ТибоДиас МарианоКамавинга ЭдуардоЛопес ЛуисАррибас СерхиоВальехо ХесусТчуамени Орельен
25 апреля. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
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ЖИРОНА РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (2)
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Sergey999
25 Апреля 2023 в 20:59
Похоже решили устроить праздник Барсе раньше времени)))
Sergey999
25 Апреля 2023 в 20:57
Неудивительно что это недоразумение в воротах Реала практически не играет... Мадрид просто уничтожают
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29 мин
Жирона Жирона
Реал Мадрид Реал Мадрид
2
0
4.90 4.10 1.69
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Кадис Кадис
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Реал Сосьедад Реал Сосьедад
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Атлетико М Атлетико М
Мальорка Мальорка
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