«Жирона» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В рамках 31-го тура чемпионата Испании по футболу «Жирона» играет против «Реала».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Жирона - Реал Мадрид
Доступ после регистрации
Протокол игры
|(1:0) Кастельянос Валентин12'
|(2:0) Кастельянос Валентин24'
Гассанига Пауло•Мартинес Арнау•Буэно Сантьяго•Хуанпе Хуан•Гутьеррес Мигель•Ромеу Ориоль•Коуто Ян•Цыганков Виктор•Мартин Иван•Рикельме Родриго•Кастельянос Валентин
Лунин Андрей•Карвахаль Даниэль•Милитао Эдер•Рюдигер Антонио•Начо Фернандес•Вальверде Федерико•Кроос Тони•Модрич Лука•Асенсио Марко•Родриго•Винисиус Жуниор
25 апреля. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
Бан пользователя