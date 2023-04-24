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Чемпионат Германии. Бундеслига

Себальос может отказать «Реалу» в случае прихода Беллингема

24 Апреля 2023 • 22:51 Комментировать
Жирона
...
Реал Мадрид
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Через 20 ч. 56 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос не определился со своим будущим.

26-летний игрок хотел бы остаться в клубе, но не намерен мириться с ролью запасного. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, итоговое решение испанца во многом будет зависеть от хода переговоров «Реала» по хавбеку дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему. Если «королевский клуб» договорится с англичанином, вероятность ухода Себальоса резко повысится. Впрочем, ситуация в любом случае прояснится ближе к лету, а не в ближайшее время.

Действующий контракт Дани Себальоса с «Реалом» истекает в конце июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Дани Себальос трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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ЖИРОНА РЕАЛ МАДРИД
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