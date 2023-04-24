Себальос может отказать «Реалу» в случае прихода Беллингема

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос не определился со своим будущим.

26-летний игрок хотел бы остаться в клубе, но не намерен мириться с ролью запасного. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, итоговое решение испанца во многом будет зависеть от хода переговоров «Реала» по хавбеку дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему. Если «королевский клуб» договорится с англичанином, вероятность ухода Себальоса резко повысится. Впрочем, ситуация в любом случае прояснится ближе к лету, а не в ближайшее время.

Действующий контракт Дани Себальоса с «Реалом» истекает в конце июня.