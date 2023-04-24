Анчелотти: «Надеюсь, Асенсио останется в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти надеется, что полузащитник Марко Асенсио останется в «королевском клубе». Напомним, у испанского хавбека в конце сезона истекает контракт.

«Подписал бы я с Асенсио новое соглашение? Мне очень нравится Марко. Думаю, другим клубам он тоже очень нравится, но я всё же надеюсь, что Асенсио останется с нами», – сказал Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с «Жироной» в чемпионате Испании.

Напомним, ранее появились слухи, согласно которым Асенсио близок к продлению контракта с «Реалом». Стороны смогли найти компромисс и договориться о новом соглашении.