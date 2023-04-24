Азар не сыграет в матче с «Жироной»

Вингер мадридского «Реала» Эден Азар не примет участие в завтрашнем матче с «Жироной», который состоится в рамках Ла Лиги. Бельгийца нет в расширенной заявке команды Карло Анчелотти, которая была опубликована на официальном сайте клуба.

Напомним, что помимо Азара в матче с «Жироной» также не сыграют Карим Бензема и Дани Себальос. Эдуардо Камавинга был включён в заявку, но вряд ли выйдет на поле из-за небольшого повреждения.

Азар в этом сезоне всего 5 раз выходил на поле в чемпионате Испании, где отметился одной результативной передачей. Это при том, что бельгиец является самым высокооплачиваемым футболистом мадридского «Реала».