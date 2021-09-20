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Ла Лига

«Барселона» чудом спаслась от нелогичного поражения

20 Сентября 2021 • 23:58 Комментировать (4)
Барселона
1:1
Гранада
окончен

Заключительный матч пятого тура чемпионата Испании «Барселона» - «Гранада» получился событийным и едва не стал сенсационным. Уже на второй минуте гости провели массированную атаку, и Домингуш Дуарте замкнул навес. «Блауграна» могла сразу получить пенальти, после чего осаждала владения соперника, а Серхио Роберто пробил в перекладину. После перерыва «Барселона» так уже не доминировала, но все равно Оскар Мингеса едва не сравнял счет - снова каркас ворот. На 90-й минуте штурм ворот гостей закончился точным ударом головой от Араухо - 1:1.

«Барселона» с 8 очками делит шестое место, «Гранада» упустила свою первую победу.

Протокол игры  
Барселона 1:1 Гранада
    2' Дуарте Домингуш (0:1)
(1:1) Араухо Рональд 90'    
Тер Штеген Марк-Андре Дест Серджино Араухо Рональд   88' Гарсия Эрик Alejandro Balde   42' (Мингеса Оскар (   42'   77') Роберто Серхи   46' (Де Йонг Люк (   46') Бускетс Серхио   75' (Пике Херард (   75'   90') Де Йонг Френки Демир Юсуф   75' (Пуч Рикард (   75') Депай Мемфис Коутиньо Филиппе
Запасные: Пенья Иньяки Юмтити Самуэль Ленгле Клеман Нето Мурара
Машимиану Луиш   87' Кини Марин   88' Дуарте Домингуш Абрам Луис   78' (Санчес Герман (   78') Эскудеро Серхио   46' (Нева Карлос (   46') Милья Луис Пуэртас Антонио   67' (Суарес Луис III (   67') Мончу Рамон   87' Этеки Ян   30' (Монторо Анхель (   30'   40') Мачис Дарвин Видаль Молина   67' (Гоналон Максим (   67'   71')
Запасные: Виктор Диаз Соро Альберто Рочина Рубен Ариас Сантьяго Аарон Эскандель Бакка Карлос   90' Руис Исма
20 сентября. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гранада
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Pol-black
21 Сентября 2021 в 00:01
когда защитники играют за нападающих, говорить уже не о чем.
779
21 Сентября 2021 в 00:01
Тот, на кого единственного и можно было смотреть в составе Барсы, тот и увёл команду от поражения. Араухо респект за личную битву в этом матче.
Команду винить трудно. Не знаю статистику по матчу, но средний возраст должен быть в районе 20 лет. И вообще, если Дест на правом фланге, то это коллапс.
Депаю и Йонгу надо брать пример с Араухо.
Куман... Не может он.
Element-22
21 Сентября 2021 в 00:01
Думал, поставить на Барсу, но букмекеры лишили себя этого мини-заработка, выставив всего 1.3 на каталонцев. Смотрю - 0:1. Аж интересно стало, чем всё закончится. Включил - обомлел. Видеть БАРСЕЛОНУ, которая бьёт рекорды по количеству олдскульных британских навесов, маленько дико…
Pol-black
21 Сентября 2021 в 00:03
да уж, давненько не видели мы игры в навесы от каталонцев. от безысходности это всё и от отсутствия мысли и мастерства исполнителей.
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окончен Барселона 1:1 Гранада
21.09  20:30 Хетафе ... Атлетико М 5.2 3.35 1.82
21.09  23:00 Атлетик Б ... Райо Вальекано 1.88 3.55 4.4
21.09  23:00 Леванте ... Сельта 2.47 3.5 2.85
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