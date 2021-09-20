«Барселона» чудом спаслась от нелогичного поражения

Заключительный матч пятого тура чемпионата Испании «Барселона» - «Гранада» получился событийным и едва не стал сенсационным. Уже на второй минуте гости провели массированную атаку, и Домингуш Дуарте замкнул навес. «Блауграна» могла сразу получить пенальти, после чего осаждала владения соперника, а Серхио Роберто пробил в перекладину. После перерыва «Барселона» так уже не доминировала, но все равно Оскар Мингеса едва не сравнял счет - снова каркас ворот. На 90-й минуте штурм ворот гостей закончился точным ударом головой от Араухо - 1:1.

«Барселона» с 8 очками делит шестое место, «Гранада» упустила свою первую победу.