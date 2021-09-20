«Барселона» чудом спаслась от нелогичного поражения

Заключительный матч пятого тура чемпионата Испании «Барселона» - «Гранада» получился событийным и едва не стал сенсационным. Уже на второй минуте гости провели массированную атаку, и Домингуш Дуарте замкнул навес. «Блауграна» могла сразу получить пенальти, после чего осаждала владения соперника, а Серхио Роберто пробил в перекладину. После перерыва «Барселона» так уже не доминировала, но все равно Оскар Мингеса едва не сравнял счет - снова каркас ворот. На 90-й минуте штурм ворот гостей закончился точным ударом головой от Араухо - 1:1.
«Барселона» с 8 очками делит шестое место, «Гранада» упустила свою первую победу.
Протокол игры
|2' Дуарте Домингуш (0:1)
|(1:1) Араухо Рональд 90'
Тер Штеген Марк-Андре • Дест Серджино • Араухо Рональд • 88'Гарсия Эрик • Alejandro Balde 42' ( Мингеса Оскар ( 42' ) • 77'Роберто Серхи 46' ( Де Йонг Люк ( 46') • Бускетс Серхио 75' ( Пике Херард ( 75' ) • 90'Де Йонг Френки • Демир Юсуф 75' ( Пуч Рикард ( 75') • Депай Мемфис • Коутиньо Филиппе
Запасные: Пенья Иньяки • Юмтити Самуэль • Ленгле Клеман • Нето Мурара
Машимиану Луиш • 87'Кини Марин • 88'Дуарте Домингуш • Абрам Луис 78' ( Санчес Герман ( 78') • Эскудеро Серхио 46' ( Нева Карлос ( 46') • Милья Луис • Пуэртас Антонио 67' ( Суарес Луис III ( 67') • Мончу Рамон • 87'Этеки Ян 30' ( Монторо Анхель ( 30' ) • 40'Мачис Дарвин • Видаль Молина 67' ( Гоналон Максим ( 67' ) 71'
Запасные: Виктор Диаз • Соро Альберто • Рочина Рубен • Ариас Сантьяго • Аарон Эскандель • Бакка Карлос • 90'Руис Исма
20 сентября. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).
Команду винить трудно. Не знаю статистику по матчу, но средний возраст должен быть в районе 20 лет. И вообще, если Дест на правом фланге, то это коллапс.
Депаю и Йонгу надо брать пример с Араухо.
Куман... Не может он.