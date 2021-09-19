Куман: «В прошлом году «Барселона» уступила «Баварии» со счетом 2:8, и это с Месси, Суаресом и Гризманном»

Кресло под голландским тренером «Барселоны» Рональдом Кумана снова вовсю раскачивается. Сам наставник старается сохранять хладнокровие и пытается найти что-то положительное в сегодняшней ситуации, когда из-за финансовых проблем был серьезно ослаблен состав команды.

- Я больше реалист, чем оптимист, - заявил Куман в интервью Mundo Deportivo. - В прошлом году «Барселона» уступила «Баварии» со счетом 2:8, и это с Месси, Суаресом и Гризманном в составе… Недавно же мы завершали поединок с юными Бальде, Демиром и Мингесой.

Напомним, что каталонцы стартовали в Лиге чемпионов домашним матчем с «Баварией», в котором проиграли со счетом 0:3.