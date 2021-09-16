Фати намерен остаться в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Асу Фати не намерен покидать свой нынешний клуб, передаёт Mundo Deportivo. Ранее сообщалось, что интерес к испанцу проявляет «Манчестер Юнайтед», однако футболист хочет остаться в своём родном клубе.

По данным источника, футболист благодарен «Барселоне» за оказанное доверие и сейчас он полностью сконцентрирован на выступлениях за каталонский клуб.

Напомним, что Фати дебютировал в основном составе «Барселоны» в 2019 году. За это время он сыграл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач. Перед началом этого сезона нападающий получил десятый номер, который ранее принадлежал Лионелю Месси.