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Ла Лига

Фати намерен остаться в «Барселоне»

16 Сентября 2021 • 16:44 Комментировать
Барселона
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Гранада
1.27 5.60 12.00
20.09 22:00

Нападающий «Барселоны» Асу Фати не намерен покидать свой нынешний клуб, передаёт Mundo Deportivo. Ранее сообщалось, что интерес к испанцу проявляет «Манчестер Юнайтед», однако футболист хочет остаться в своём родном клубе.

По данным источника, футболист благодарен «Барселоне» за оказанное доверие и сейчас он полностью сконцентрирован на выступлениях за каталонский клуб.

Напомним, что Фати дебютировал в основном составе «Барселоны» в 2019 году. За это время он сыграл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач. Перед началом этого сезона нападающий получил десятый номер, который ранее принадлежал Лионелю Месси.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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