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Вице-президент «Барселоны»: «Снимаю шляпу перед Пересом за то, как он управляет «Реалом»

18 Сентября 2021 • 10:29 Комментировать
Валенсия
...
Реал Мадрид
3.65 3.80 1.95
19.09 22:00

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу ответил на вопросы прессы, в частности пояснил, почему только каталонский клуб потерпел такие убытки во время пандемии.

Чиновник отметил, что вина всех проблем «сине-гранатовых» - предыдущий владелец Хосеп Бартомеу. В свою очередь, Ромеу привел в сравнение мадридский «Реал», отметив отличную работу президента Флорентино Переса. «Снимаю шляпу перед Пересом за то, как он управляет «Реалом». Они действительно в силе позволить себе переходы таких звезд так Килиан Мбаппе или Эрлинг Холанн. Он – лучший в плане финансов», - цитирует представителя «Барселоны» местное издание Marca.

Добавим, что ранее испанские СМИ сообщали об улучшении взаимоотношений между двумя вражескими клубами после того, как они вместе начали развивать проект европейской Суперлиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Флорентино Перес
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