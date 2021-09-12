Лапорта: «Тебас одержим «Барселоной»

Руководители «Барселоны» и Ла Лиги начали публично выяснять отношения.

- Тебас одержим «Барселоной», - заявил президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта о руководителе Ла Лиги Хавьере Тебасе в интервью для El Mundo Deportivo. - Он не хочет диалога, ему интересны только конфликты. Он говорит о Месси, но главная причина того, что случилось, состоит в том, что он не хотел проявить гибкость, как поступают в других ведущих лигах. Тебас хочет причинить боль «Барселоне», но мы знаем его очень хорошо.

Ранее глава Ла Лиги заявил: «Уход Месси не связан с финансами – я точно знаю».

Напомним, что из-за финансового состояния «Барселоны» клубу не разрешили подписать новый контракт с Месси.