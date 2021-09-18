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Агент Кумана упрекнул президента «Барселоны» в лицемерии

18 Сентября 2021 • 09:09 Комментировать
Барселона
...
Гранада
1.27 5.60 12.00
20.09 22:00

Оказывается, взаимоотношения между президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и главным тренером Рональдом Куманом не настолько хорошие, как это выносится на публику.

На днях на голландском телевидении вышел документальный фильм про Кумана, в котором агент специалиста негативно высказывается о владельце каталонцев. «Придя на пост президента, он хотел отправить Рональда в отставку. С тех пор у меня не было желания разговаривать с Лапортой. А потом он выходит на пресс-конференцию и говорит, что они с тренером являются близкими друзьями. Тотальное лицемерие», - сообщил Роб Янсен.

Напомним, что недавно появились слухи касательно возможного увольнения нынешнего наставника «сине-гранатовых» из-за неудовлетворительных результатов команды

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Рональд Куман
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