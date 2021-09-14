«Барселона» продолжает интересоваться Лапортом

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт может продолжить карьеру в «Барселоне», передаёт Fichajes. По данным источника, каталонцы по-прежнему интересуются игроком и могут сделать предложение по поводу его трансфера уже в январе.

Сообщается, что Лапорт летом хотел покинуть «Манчестер Сити», однако в нынешнем сезоне ему удалось отвоевать место в стартовом составе, что может заставить футболиста изменить своё решение. Его контракт с «горожанами» действует до середины 2025 года.

Напомним, что Лапорт стал игроком «Манчестер Сити» в 2018 году, перейдя из «Атлетика» за 65 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету три матча в АПЛ, в которых он забил один гол.