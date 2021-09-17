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«Манчестер Сити» по-прежнему интересуется Влаховичем

17 Сентября 2021 • 19:07 Комментировать
Дженоа
...
Фиорентина
3.50 3.45 2.10
Через 19 ч. 50 мин.

«Манчестер Сити» продолжает интересоваться нападающим «Фиорентины» Душаном Влаховичем, передаёт Calcio Mercato. По данным источника, «горожане» могут ещё раз попытаться подписать футболиста.

Ранее сообщалось, что приоритетным вариантом для «Манчестер Сити» на позицию нападающего является Харри Кейн, однако лондонский клуб не намерен отпускать англичанина. Это может заставить «горожан» переключить свое внимание на серба.

Напомним, что Влахович стал игроком «Фиорентины» в 2018 году, перейдя из «Партизана» за почти два миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету три матча в Серии А, в которых он забил три гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Манчестер Сити Душан Влахович
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