Де Брёйне лишился звания вице-капитана «Манчестер Сити» - игроки проголосовали за Гюндогана

Уже около года с капитанской повязкой «Манчестер Сити» на матчи выводит Фернандиньо – бразилец унаследовал это право после ухода Давида Сильва. В случае отсутствия полузащитника, вице-капитаном «горожан» до недавнего времени считался Кевин де Брёйне.

Впрочем, на днях всем представителям команды предстояло проголосовать за того кандидата, которого они считают наиболее подходящим вариантом на роль второго «шкипера». Как итог, большинство голосов было отдано за немца Илкая Гюндогана.

Стоит отметить, что 30-летний Гюндоган находится в Манчестере с 2016 года, а вот его ровесник де Брюйне перебрался в стан английского клуба годом раньше.