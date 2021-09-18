Фоден: «Невозможно выиграть все матчи»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден поделился впечатлениями от встречи с «Саутгемптоном» в пятом туре английской Премьер-лиги (0:0).

«Невозможно выиграть все матчи в чемпионате. Не могут быть все игры такими простыми, что вы будете побеждать каждый раз 5:0. Мы несколько разочарованы финальным итогом. Нужно разобраться со всем и вернуться сильнее.

Стоит отдать должное «Саутгемптону». Их футболистам удалось создать нам неразрешимые проблемы на поле. Нам не хватало пространства, которое обычно есть у нас. Следует работать над этим игровым компонентом, чтобы добиваться большего в матчах с сильными соперниками», - заявил Фоден в эфире BBC после матча.