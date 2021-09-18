Хазенхюттль – о матче с «Манчестер Сити»: «Были шансы на победу»

Менеджер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал добытую ничью в игре с чемпионами АПЛ – «Манчестер Сити» (0:0).

«Это был очень трудный для нас поединок, как мы того и ожидали. С точки зрения тактики это было одно из лучших наших выступлений за время, что я в клубе. Парни провели потрясающий матч. У нас даже были шансы на победу.

Нам не хватило завершения. Мы лишились всех сил в поединке с этим соперником. Но и «горожанам» было непросто взломать наши 4-4-2. Эта ничья воспринимается как победа», - сказал Ральф Хазенхюттль в эфире BBC.

После пяти проведённых матчей у «святых» пока лишь 4 набранных очка.