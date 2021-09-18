​Гвардиола: «Если у меня будут проблемы с фанатами, я уйду»

Между главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой и главой фан-движения клуба Кевином Паркером произошло недопонимание. После игры с «РБ Лейпцигом» Гвардиола призвал как можно больше фанатов прийти и поддержать команду на следующем матче. Паркер посчитал, что испанец жалуется на низкое количество зрителей, и сказал в ответ, что Хосепу лучше сосредоточиться на тренерских функциях.

«Я удивлён словами этого человека. Я просто сказал, что нам нужна поддержка. 10 тысяч, 50 тысяч, 40 тысяч зрителей – неважно. Я просто пригласил людей на стадион. Если кто-то не придёт, прекрасно. У меня никогда не возникнет вопроса: «Почему ты не пришёл?». Мистер Паркер должен пересмотреть, что именно я сказал.

Если у меня будут проблемы с фанатами «Манчестер Сити», я уйду. Это не проблема. Я один из этих фанатов. С первого дня я старался как можно лучше выполнять свою работу. Если люди мной недовольны, я просто уйду. Это точно», - цитирует Гвардиолу The Telegraph.