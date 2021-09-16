Отец Аке умер через несколько минут после дебютного гола сына в ЛЧ

Отец защитника «Манчестер Сити» Натана Аке умер через несколько минут после дебютного гола сына в ЛЧ, передаёт Daily Mail. Напомним, что во вчерашнем матче с «РБ Лейпцигом» (6:3) защитник забил первый гол.

Сообщается, что отец Аке был неизлечимо больной и скончался через несколько минут после забитого мяча сына.

«Наблюдая, как я играю, он всегда гордился и был счастлив. Я знаю, что ты всегда со мной, ты всегда будешь в моем сердце, и это было для тебя, папа», - заявил футболист.

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Аке три матча во всех турнирах, в которых он забил один гол. Вчерашний гол стал для него вторым в футболке «Манчестер Сити»;