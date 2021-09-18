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Премьер-лига

Гвардиола: «Без Стерлинга «Сити» не достиг бы таких успехов»

18 Сентября 2021 • 11:41 Комментировать
Манчестер Сити
...
Саутгемптон
1.14 8.50 17.00
Через 4 ч. 11 мин.

Вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга всё чаще сватают в другие клубы, ссылаясь на наличие недопонимания между футболистом и главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

Однако, испанский специалист в интервью пресс-службе клуба опроверг эти слухи. Более того, он очень высоко оценил влияние Стерлинга на результаты «горожан». «Рахим – игрок невероятного уровня. Все успехи последних сезонов были бы невозможны без его участия. Я верю, что он вернет себе былую форму», - заявил Гвардиола.

Стоит отметить, что сегодня появилась информация касательного возможного трансфера Стерлинга в «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Рахим Стерлинг
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