Гвардиола: «Без Стерлинга «Сити» не достиг бы таких успехов»

Вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга всё чаще сватают в другие клубы, ссылаясь на наличие недопонимания между футболистом и главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

Однако, испанский специалист в интервью пресс-службе клуба опроверг эти слухи. Более того, он очень высоко оценил влияние Стерлинга на результаты «горожан». «Рахим – игрок невероятного уровня. Все успехи последних сезонов были бы невозможны без его участия. Я верю, что он вернет себе былую форму», - заявил Гвардиола.

Стоит отметить, что сегодня появилась информация касательного возможного трансфера Стерлинга в «Барселону».