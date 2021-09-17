Лидер фанатского движения «Сити»: «Пусть Гвардиола занимается своим делом»

В среду, 15 сентября, «Манчестер Сити» одержал эффектную победу над «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов (6:3), а на послематчевой пресс-конференции Хосеп Гвардиола обратился к болельщикам, ссылаясь на наличие пустых мест на трибунах домашнего стадиона клуба.

Данное высказывание не понравилось генеральному секретарю официального движения фанатов «Сити» Кевину Паркеру. «Это не совсем правда, посещаемость матчей в целом отличная. Тем более, добираться вечером в будний день на игру – нелегко. Гвардиола – безусловно лучший тренер мира, но пускай он занимается своим делом», - сказал Паркер в интервью BBC.

Отметим, что завтра «горожане» проведут очередной поединок в домашних стенах, на этот раз против «Саутгемптона» в рамках АПЛ.