Рубен Диаш оценил шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ

Рубен Диаш, который по итогам прошлого сезона был признан лучшим защитником английской Премьер-лиги, оценил шансы своей команды повторно стать триумфатором чемпионата.

Португалец отметил, что на титул будут претендовать как минимум 5 коллективов, ведь много команд, по его мнению, здорово усилились в прошедшее трансферное окно. Правда, Диаш отказался от громких заявлений, скромно ответив на вопрос касательно возможной победы «Сити». «Побеждают только лучшие. Если нам снова удастся завоевать кубок, значит мы будем лучшими», - цитирует игрока Sky Sports.

Напомним, что подопечные Хосепа Гвардиола в новом розыгрыше АПЛ уже однажды оступились, проиграв «Тоттенхэму» в стартовом туре.