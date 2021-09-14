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Премьер-лига

«Манчестер Сити» перестал продавать атрибутику с упоминанием Менди

14 Сентября 2021 • 18:55 Комментировать
Манчестер Сити
...
Саутгемптон
1.14 8.50 17.00
18.09 17:00

«Манчестер Сити» пытается любыми способами сохранить свою репутацию.

Чемпионы английской Премьер-лиги прекратили реализацию клубной атрибутики с упоминанием левого защитника команды Бенджамина Менди, о чём информирует The Telegraph.

Как известно, игрок «горожан» вляпался в скандал: футболисту грозит длительный тюремный срок. Менди обвиняется в изнасиловании. По причине судебных разбирательств 27-летний футболист был помещён под стражу как минимум до 24 января следующего года.

Тем временем в «Манчестер Сити» приняли решение максимально дистанцироваться от Менди. Ни футболку в официальном фан-шопе, ни любой другой элемент клубной атрибутики с упоминанием фамилии дефа приобрести невозможно.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бенджамин Менди
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